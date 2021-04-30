李城誓取聖鞏前四 班尼斯膝傷收咧 缺席歐國盃

伊恩拿祖乘勇再伙華迪強攻

「狐狸」主帥羅渣士前晚在賽前記者會證實，正在養傷的班尼斯繼3月初的膝部手術，將在同一位置再施手術，肯定今季無法復出。23歲的班尼斯今季於英超上陣25場貢獻9個入球及4次助攻，羅渣士表示只能寄望在下季再見他上場：「我們的計劃是他會在季前熱身時傷癒，全力備戰下一個賽季。」這亦意味英格蘭隊在今夏的歐國盃征途，亦不會指望徵召班尼斯。

李斯特城明晨作客修咸頓，若取勝便會領前第5位的韋斯咸10分，爭取下季歐聯資格形勢大好。修咸頓雖然近况欠穩，但少踢1場仍領先尾三富咸9分，護級在望。羅渣士期望狀態大勇的伊恩拿祖，能與老將占美華迪一同爭取入球，但提醒球員拋開上季作客炒「聖人」9球的歷史，認為對手有丹尼艾格斯等表現持續改善，仍具威脅。

羅渣士期待連場硬仗

事實是李城未來兩場英超出征修咸頓及迎戰紐卡素後，最後3輪將先後作客大戰曼聯、車路士和主場硬碰熱刺，故此羅渣士坦言：「聯賽最段階段定會十分刺激。我們現落後曼聯5分，兩軍將會對碰。」