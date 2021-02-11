曼城反勝PSG拔頭籌 迪布尼馬列斯無心插柳 哥帥：踢出自我風格

曼城此役排出無鋒陣，前線3將由左至右是馬列斯、奇雲迪布尼及菲爾科頓，PSG則由基利安麥巴比掛帥，尼馬和「天使」迪馬利亞從後策應，後者於15分鐘助攻守將馬昆賀斯頂入及領前上半場。曼城領隊哥迪奧拿於61分鐘調入中場辛真高，他於64分鐘橫傳予左路的迪布尼，後者再傳過頭波予禁區內的史東斯但欠準，反而令PSG門將基羅拿華斯判斷錯誤，讓皮球貼柱而入，令曼城幸運扳平。71分鐘，馬列斯主射罰球雖欠力度和角度，但皮球穿過PSG人牆，令基羅拿華斯再束手就擒。77分鐘，PSG中場伊祖沙古爾踩中曼城中場根度簡的小腿直接領紅，以寡敵眾下，最終在主場反負1：2，爭取連續兩季闖入歐聯決賽出現暗湧。

普帥嘆後防犯錯 信作客絕地反擊

PSG教練普捷天奴為後防犯錯致連失兩球感到失望：「它們都是意外入球。在歐聯這樣高水平的比賽有這種失誤是難以接受的。作客曼城將會十分艱難，可是我們深信可做到一些事。」迪布尼回應以似傳非傳和似射非射追平一球道：「它對任何門將都是難事，因他們相信定會有人觸及皮球。」迪布尼又提及讓馬列斯主射罰球的原因：「他要求主踢。我回應他有信心就去射。」可是馬列斯坦言主踢前本想彎過人牆，卻因「撻Q」而變成取得奠勝球。

麥巴比零射門 尼馬勉隊友奮戰

哥帥則說：「己隊歐聯4強經驗不足，我明白球員有壓力，但我們其後由被動漸變主動，下半場表現實在好。現在只踢了一半，還有次回合，而且對手仍有尼馬在陣。」他又透露半場時曾向麾下表示即使落敗也不打緊，「但不能退縮，必須踢出有自己的風格」。

麥巴比此役令人意外地沒有攻門，而尼馬則兩射兩中無功而還，迪馬利亞則交出全場最多的4次射門，惟只得1次「中龍」。尼馬賽後在社交網站鼓勵隊友：「我們落敗了，但仍需繼續奮戰。我相信隊友，下次定比這次出色。巴黎加油！」