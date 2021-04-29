籃網擒龍 東岸首隊闖季後賽 杜蘭特為捱過疫情傷病感慨 夏登料無緣餘下常規賽

籃網「三巨頭」續缺正在養傷的夏登，由杜蘭特及艾榮領銜。杜蘭特於第4節以84：90落後時單節獨取7分，末段射入關鍵三分球，助球隊拉開至領先10分，終以116：103擊敗速龍，率先鎖定東岸季後賽席位，亦是繼西岸的猶他爵士後，今季第2支出線球隊。籃網是役8將中有7人得分上雙，唯獨艾榮13投3中僅得9分，謝夫格連攻下全隊最高的22分。

「三巨頭」今季僅在7仗同場上陣，周一傷癒復出的杜蘭特感慨道：「我們今季面對傷病、防疫措施、陣容突變等逆境，我為球隊上下感自豪，尤其是教練團隊。」教練拿殊稱未滿足於季後賽資格，劍指「更遠大的目標」，但承認面對「無休止的傷患」，表示或到季後賽開始時，球隊陣容仍未完整。月初受傷的夏登昨有隨隊，但只參與體能及投籃練習，沒參與高強度訓練，拿殊早前預計他或在季後賽復出，意味「三巨頭」在餘下10場常規賽不會齊腳。

勇士慘負兼寫尷尬紀錄

逾七成NBA球員已接種疫苗

而西岸的金州勇士未走出頹勢，昨主場以103：133慘負達拉斯獨行俠。勇士上半場取得今季球隊新低的29分，曾有9分40秒零得分，為NBA自2009年12月以來最長得分荒，獨行俠當時打出一段28：0攻勢，成為NBA近20季第2長得分攻勢。

此外，早前有報道指大部分球員抗拒打疫苗，NBA總裁阿當施華近日受訪稱，逾七成球員已接種最少一劑疫苗。賽會沒強制要求球員或球隊人員接種疫苗，公鹿則宣布下周一主場對籃網一仗，為入場球迷提供注射疫苗服務。