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2021年4月29日星期四
車仔言和皇馬仍佔先機 普列錫作客入球寫歷史 杜曹被批偏袒華拿
廠兵4強爭霸征黃潛 班主高安基證不賣盤
東奧組委首認或閉門 落實選手出征前須檢測兩次
醫療報告證老馬生前缺適切治療
德足總與費歷克洽接掌德軍
利物浦去年度稅前蝕5億 料今夏換血斟萊比錫中堅
電視精選
籃網擒龍 東岸首隊闖季後賽 杜蘭特為捱過疫情傷病感慨 夏登料無緣餘下常規賽
占士新秀球員卡逾4000萬轉手 破籃壇紀錄
港超濃縮次循環賽程
體壇快訊：港隊失東奧馬術障礙賽資格
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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車仔言和皇馬仍佔先機 普列錫作客入球寫歷史 杜曹被批偏袒華拿
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