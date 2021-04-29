東奧組委首認或閉門 落實選手出征前須檢測兩次

6月落實入座率

港持票者近日起辦退票

東京都近日確診數字攀升，直至下月11日均實施緊急事態，但東奧組委、國際奧委會、國際殘奧會、東京都政府及日本政府開會期間，國際奧委會主席巴赫重申會確保東奧安全且成功地舉行。他又認為日本疫情已較很多地方輕微，相信日本有嚴格的防疫措施。五方高層在會議上確認早前日媒的報道，海外運動員抵埗須先通過兩次新冠病毒檢測，至於備受關注的賽場入座率，各方只表示會在6月有最後決定。

東奧組委早前已落實，7月23日展開的賽事不接待海外觀眾，負責在港售票的中旅社近日亦已開始安排退票。東奧組委主席橋本聖子在會議後見傳媒，表示若醫療方面遇到阻滯，以安全安心為優先考慮，屆時就必須決定東奧全程閉門舉行，但她未提及決定閉門的準則。當局前天表示申請調配500名護士駐場，但遭到日本國民反對。共同社昨亦報道，與運動員有密切接觸的工作人員，或需要每天檢測，意味檢測量亦勢加重日本的負擔。

澳洲代表團當地優先打疫苗

各國代表團繼續為東奧準備，澳洲奧委會近日安排選手優先接種疫苗，但該會強調沒有影響當地醫療系統。而早前有多名澳洲籍板球手因印度疫情嚴峻，棄戰印度超級聯賽返鄉，澳洲現已禁止航班從印度直接抵埗，總理莫里森周二表示，不會為身處當地的澳洲籍板球手安排包機，他們要自行想辦法離開。