廠兵4強爭霸征黃潛 班主高安基證不賣盤

曼聯vs.羅馬 now643台、有線616/656台、MyTVSUPER303台 明晨03：00直播

歐洲超級聯賽上周「夭折」，有份創立它的阿仙奴受猛烈抨擊，更有音樂串流平台Spotify聯合創辦人Daniel Ek表達收購意願。球隊明晨於歐霸4強首回合作客「黃色潛艇」維拉利爾，美籍班主高安基證實不會賣盤，對球會「100%忠誠」。

稱對球會100%忠誠 艾馬利領軍倒戈

高安基與擔任阿仙奴董事的兒子祖殊高安基，昨在聯合聲明寫道：「我們仍100%忠於阿仙奴，不會出售球會股份。我們沒有收到任何報價，亦不會考慮任何報價。」他們亦稱：「對球會的雄心仍是贏得最大的錦標，重點依然是以提高球隊的競爭力來實現它。」惟阿仙奴暫於英超排第10，出席下季歐戰不樂觀，在歐霸爭標勢成最後踏腳石。

阿仙奴明晨出征由前帥艾馬利執教的維拉利爾，英國《太陽報》報道，前鋒拿卡錫迪或續缺陣，病癒的奧巴美揚則可復出，但未達最佳狀態。他於上月尾代表加蓬隊出席國際賽時感染瘧疾，已缺席4場阿仙奴賽事。前年尾被阿仙奴辭退的艾馬利說：「我兩年前帶領阿仙奴獲得歐霸亞軍，但現在要為自己和維拉利爾爭勝。」

曼聯迎羅馬 般費信蘇帥可領軍進步

同日另一仗由曼聯迎戰羅馬，客軍料續由曼城舊將迪斯高領軍，亦有米希達利恩勢倒戈，但後衛基安盧卡文仙尼停賽。「紅魔」中場般奴費南迪斯賽前稱：「自從我加盟後，曼聯改善不少。我亦相信自蘇斯克查入主後，球隊一直在進步。」26歲的他不諱言將來掛靴後，如能擔任「紅魔」領隊一定很高興。