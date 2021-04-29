車仔言和皇馬仍佔先機 普列錫作客入球寫歷史 杜曹被批偏袒華拿

華拿上周對韋斯咸的聯賽有半空門射出界，今仗開賽9分鐘接應基斯甸普列錫二傳，離門6碼起腳射得太正中，被倒戈的門將泰拔高圖爾斯用腳擋出皮球。車路士於5分鐘後仍憑普列錫接應長傳，扭過高圖爾斯，射門避過護空門的皇馬守衛，成為首名在歐聯4強入球的美國球員。惟領先的車路士數次反擊，皆因華拿未能配合而浪費機會，更被賓施馬在29分鐘禁區轉身抽射扳平，之後賓施馬遠射只刷柱出界。兩隊下半場收緊防守，維持1：1完場。

華拿屢失機 簡迪盤扭勝艦隊

賓施追平魯爾 歐聯累計71球

車路士防守中場尼高路簡迪當選全場最佳，翼鋒出身的他全場6次盤扭過人，多於皇馬全隊，令球會也在社交網發文：「地球有71%表面是水，其餘由簡迪覆蓋。」惟車路士未乘勢轉化為勝利，中堅堤亞高施華的妻子網上痛斥華拿浪費機會。此外，杜曹亦被評述賽事的曼聯名宿里奧費迪南批評，寧願起用德國同胞華拿，都不願給予青訓前鋒譚美阿巴謙機會。杜曹稱不想指摘攻擊球員，但提到華拿早段失機仍說：「他一直介懷後悔也沒用，我們當刻感到惱怒，他也是，可能也有點失望，這很正常。」

皇馬是役3後衛陣式漏洞甚多，教練施丹承認早段落下風，但認為賽果合理。隊長沙治奧拉莫斯預計下周趕及復出披甲，但失掉作客入球的他們出征史丹福橋，需最少贏1球才可晉級。至於在5月29日的決賽，由於土耳其因疫情，全國封城至5月17日，歐洲足協正聯絡該國了解。歐洲傳媒稱即使賽事未能在伊斯坦堡上演，即使兩支英超球隊最終晉級，決賽亦不會移師倫敦溫布萊球場。

拉莫斯次回合勢趕及復出

車仔及皇馬現時仍要分心本土聯賽，車路士周末需擊敗富咸，保住英超第4位及下季歐聯入場券。巴塞隆拿明晨於補賽對CF格蘭納達後，亦可能令皇馬跌至西甲第3。「艦隊」周末鬥近况不俗的奧沙辛拿，近仗顯露疲態的卻奧斯、莫迪歷等料輪休，對手則幾近護級上岸。