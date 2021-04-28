西甲土皇帝 改寫球壇秩序 銀彈建艦多年無視批評 皮里斯歐超聯心未息

皮里斯在大學土木工程系畢業後曾出任公職，但數年後重投商業市場，1995年首度競選皇馬會長失敗，未有撲滅他的雄心壯志。5年後，他竟向8萬名皇馬會員豪言，「如果當選，就能簽下費高」。這名葡萄牙籍中場果真由巴塞隆拿加盟，倒戈時還被魯營球迷怒掟燒豬頭，背後是什麼一回事呢？

背後發功助皇馬撬走費高

原來皮里斯找到費高的經理人Jose Veiga，表示願出300萬歐元換一個簽名，承諾一旦當選皇馬會長，費高需加盟。Veiga不虞有詐，也看輕了皮里斯，相隔數年才剖白：「他當選後，我跟費高說只有3個選擇：一是你留在巴塞，賠償3000萬歐元違反承諾金；二是你不賠，我坐監；三是你去皇馬。」皮里斯也同時看準了，巴塞會長大選比皇馬遲6日，當時新上任的加斯柏接手爛攤子時愛莫能助，只能眼看主將轉投宿敵。

延續一年一星 視球員為商品 藉人脈牆內呼風喚雨

反抗的人當然亦不少，這也是皮里斯為人詬病，被本地「馬」迷怒斥「皮狗」的原因。3年前轉投祖雲達斯的基斯坦奴朗拿度，承認是因為皮里斯而離隊：「我感覺到他仍需要我，但已不如最初4、5年一樣無可替代。我要求離開，他們也沒有挽留。」球員被視為工具、商品，但這已是較和平的分手。2015年，卡斯拿斯的告別禮沒有球迷、隊友，或是任何管理層，只有他，獨自讀出離隊聲明。皮里斯之後補辦典禮，更被指是二次傷害對方。即將約滿的現任隊長沙治奧拉莫斯，對這些事相信瞭如指掌。

現有的迪史堤芬奴球場及整個訓練基地，也是皮里斯的傑作。當年他力排眾議，將原位於馬德里市區的舊基地售出，用於還債及延續銀河艦隊一年一星政策，每季收購一名頂級球星。賣地交易當年作價4.8億歐元，令人大跌眼鏡，據報是因為皮里斯靠關係，令地皮改劃為商業地。他曾說：「相信我的人脈，我游說的能力一定高於前任董事局。」因此，儘管今次歐超聯事件，他被外界討伐，馬德里法院仍夠膽揚言對抗歐洲足協，足見皮里斯在「牆內」呼風喚雨的能力。