體壇快訊：流浪險勝理文升第5

港霍士體育台或年底結束

網站「Geek Culture」昨日報道，迪士尼確認將在第4季起，關閉東南亞及香港共18條頻道，當中3條霍士體育（Fox Sports）頻道直播世界一級方程式賽車（F1），香港車迷或受影響。而F1昨落實在7月英國站及9月的意大利，試行以衝刺賽搶分代替排位賽。

6前冠軍闖世界賽8強寫歷史

世界第4的英籍桌球手施比昨於世界賽16強，以局數13：7擊敗北愛爾蘭籍的麥克艾倫，在尾段更打出一棒132度。他搶下最後一個晉級席位，意味8強有6名前世界冠軍，屬賽事史上首次。施比將對陣威廉斯，世界一哥特林普則會與梅菲爭入4強。

廣東CBA總決賽先勝遼寧

中國籃球聯賽（CBA）昨晚於東莞展開總決賽，衛冕的廣東東莞大益雖續缺少有傷的主力易建聯，但半場仍領先12分，遼寧本鋼在第3節換入郭艾倫，靠他單節攻入15分拉近，但未能阻止廣東隊以88：83險勝，在3場2勝制下，明晚將爭取第11冠。