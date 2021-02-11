東奧調配500護士捱批 組委稱不拖累醫療系統 人瑞辭任火炬手

緬甸男飛魚拒征奧抗議軍政府

東奧組委秘書長武藤敏郎前晚在記者會稱，已向日本護士聯會尋求協助，希望他們在東奧期間可調配500名護士「助拳」，但強調原則是不會為醫療系統帶來負面影響。不過，其言論一出，不少日本人在社交網轉載新聞，認為奧運在疫下已失去意義，應以人命為先。而118歲日本婆婆田中加子原定下月出任火炬手，但多間日媒報道，其家人因疫情再起代她辭去這項任務。田中加子獲健力士世界紀錄認證全球最長壽，早於3月仍表示會穿上親人所送的球鞋「上陣」。

另外，緬甸隊男飛魚Win Htet Oo本月中發表聲明，不會出戰7月揭幕的東京奧運。他批評軍政府暴力鎮壓示威者，不欲披上「染血」的國旗出征，亦促請國際奧委會向緬甸奧委會施壓。他早於2019年東南亞運動會，以22.62秒達到東奧50米自由泳B標，成為緬甸隊歷來首名達到奧運標準時間的泳手，原本有望以第一人身分征奧。他今年2月仍在澳洲訓練，昨轉載有關他拒戰奧運的新聞，寫道「昂山素姬的夢想是讓人民生活在更美好的世界，這是我不會放棄的夢想」。