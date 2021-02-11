麥巴比無礙強勢迎月 偕尼馬成PSG關鍵 普捷天奴認哥帥粉絲

巴黎聖日耳門vs.曼城 now643台、有線616/656台、MyTVSUPER303台 明晨03：00直播

PSG上周六在法甲輕取梅斯，續向榜首的里爾施壓，惟梅開二度的麥巴比傷出。然而，普帥明晨迎戰曼城前派定心丸，透露對方的傷勢並非嚴重：「我相信他無大礙，被換出後亦沒有感到焦慮，被撞到後感到疼痛是正常的。」

今季各項賽事已攻入37球的麥巴比，昨日參與球隊全課操練，未見異樣。他自季前已屢傳獲皇家馬德里及利物浦等追獵，普帥承認對方曾問及英超聯賽，但只證明兩人無所不談：「他非常喜愛足球，曾問我英超文化。他只有22歲，卻非常成熟，有時我希望與他以法語交流，他卻希望用英語交談。」普帥又特別提及另一星將尼馬，認為這名巴西兵具備南美人的熱情特質，合作不成問題。

哥帥忌憚雙星 讚能扭轉局面

PSG雙星表現除主宰球隊能否繼上屆再闖決賽，亦關乎普帥名聲。繼執教愛斯賓奴及熱刺後，這名阿根廷籍主帥第19次與哥迪奧拿交鋒。兩季前仍在熱刺的普帥，在歐聯8強領軍踢藍月出局，粉碎對手「五冠王」美夢，但論往績以曾10次取勝的哥帥佔優。普捷天奴稱視對方為偶像，但哥帥未有沾沾自喜：「PSG擁有麥巴比這種能扭轉局面的球員，這是曼城欠缺的，當然己隊的整體水平非常高。」

基羅拿華斯續約穩軍心

曼城已於英格蘭聯賽盃封王，英超奪冠機會高唱入雲，是役將與同樣衝擊連同法甲及法足盃「三冠王」的PSG精銳盡出。勢任正選的根度簡稱與哥帥合作如魚得水，在這名德國隊中場坐鎮下，料可減少史達寧狀態低迷的影響，為菲爾科頓等隊友穿針引線。未曾在歐洲賽擊敗曼城的PSG，雖備受球員續約問題困擾，但34歲門將基羅拿華斯大戰前穩軍心，昨宣布續約至2024年。而曾感染新冠病毒馬高華拉堤，重拾狀態下亦勢任正選。

（歐聯消息）