足總申請亞協盃延期 騰空賽期下月完成港超第三循環

今季港超由上季10隊減至8隊，為符合AFC要求每季比賽場數，聯賽由雙循環改為三循環，第三循環分前四名「爭標組」及後四名「護級組」。據足總目前賽程，第三循環預定下月22日至6月27日期間舉行12場賽事。

不過，港足將於6月要赴巴林參加世界盃外圍賽，之後上季港超冠軍傑志亦需作客泰國出戰亞冠分組賽，連同球員返港隔離期，或跟第三循環賽程「撞期」，加上港超球員一般6月底完約，過去一個多月曾傳第三循環有機會腰斬。

8隊一致同意 若延至7月將涉球員完約

8隊港超代表昨早在足總總部會面逾一小時，足總主席貝鈞奇因公務缺席，由總幹事袁文川交代會議結果。袁表示，8隊以公平原則為由同意完成第三循環，考慮賽期及球員合約問題，足總會向AFC申請將原定下月14至20日在港舉行的亞協盃J組賽事延期，以騰空賽期讓港超5月底前完成第三循環。

若AFC不同意押後亞協盃J組，袁文川稱「爭標組」第三循環只能到7月才可舉行，承認屆時各隊或要處理球員完約問題。他補充，會上同意護級組4隊即使有球員入選港足，因返港要隔離而缺陣，目標仍會爭取7月前完成護級組賽事。港足預定周五公布初選名單。

亞協安排未落實 李志堅：押後最理想

兩隊港超東方龍獅及理文將出戰亞協盃J組，東方在港超僅落後榜首傑志3分，東方主帥李志堅表示，目前仍未收到政府明確答覆亞協盃賽事安排下，賽事延期是現時「最理想方案」：「與其不知要等到何時，外隊也要買機票，不如先完成所有港超聯賽。」

理文主教練陳曉明透露，傳部分防疫指引會令參賽球隊感為難，如球員在隔離期間不能共膳及會議，賽事完結後還要再隔離，冀各持分者再討論，釐定能平衡衛生及體育競賽方案舉辦亞協盃，並及早公布，否則會影響AFC及外隊品評香港有關部門能力和形象。理文上仗重返勝軌後，今晚8時港超在旺角大球場對標準流浪。