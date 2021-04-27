體壇快訊：崔浩然復任全職運動員

普加查首奪古典賽錦標

去年環法單車賽總冠軍普加查，昨代表阿聯酋車隊出戰現代歷史最悠久的公路單車賽：比利時列日至巴斯通經典賽，與另外4名車手最後13公里突圍，並於終點衝刺，後上壓贏應屆世界冠軍阿拉菲臘比，生涯首奪五大單日古典賽錦標，賽事亦連續兩屆由斯洛文尼亞籍車手稱霸。

拿高斯文傳同意下季掌拜仁

德國《圖片報》報道，RB萊比錫教練拿高斯文，已答應來季轉投拜仁慕尼黑，接替費歷克出任主帥。萊比錫亦公布，與體育總監告魯斯捷協議季尾解約。近8場德甲僅1勝的奧格斯堡，則解僱教練靴列治，由雲沙爾第二度執掌球隊。

里爾反勝里昂再壓PSG

里爾昨晨法甲作客里昂，雖分別在20及35分鐘失守，但射手耶馬士完半場前破蛋，這名35歲土耳其國腳下半場再有進帳，並助攻予隊友建功，領軍以3：2反勝。里爾34戰得73分，以1分領先巴黎聖日耳門（PSG）續居榜首。

阿特蘭大卡利亞里奏捷

劍指來季歐聯的阿特蘭大，昨晨在意甲以5：0大勝下半場有謝迪舒賀順領紅的博洛尼亞。而力爭護級的卡利亞里在主場以3：2險勝羅馬，以較佳對賽成績力壓賓尼雲圖排第17位。