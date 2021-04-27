夏薩特勢倒戈車路士 歐聯4強開戰 施丹讚狀態十足

皇家馬德里vs.車路士 now643台、有線616/656台、myTVSuper303台 明晨03：00直播

由皇家馬德里牽頭的歐洲超級聯賽上周「夭折」，日前一度傳出皇馬與亦有份創立歐超聯的車路士，或被歐洲足協禁戰歐聯4強，但會長施非林終決定賽事如期舉行，亦代表上場西甲迎戰貝迪斯時，後備復出的夏薩特勢可倒戈。

他在2019年夏天據報以1億歐元（約9.4億港元）的轉會費，由車路士過檔皇馬，但接踵而來的是傷患頻仍，近兩季各項賽事只披甲37次入4球，其中今季14次上陣未嘗踢足全場。可是施丹說：「我看不到夏薩特有任何問題。他數天前在場上看起來很不錯。重要的是，他不再受過去的傷患煩惱困擾。現在他很好，是時候繼續前進。我們很高興有他在隊中，他可為球隊帶來很多。」

傳車仔收購 華拉尼：100%忠於皇馬

皇馬守將華拉尼則說：「能出席歐聯4強戰令人鼓舞，但若遇上自己以前曾效力過的球會，便會有額外的爭勝動力。夏薩特非常了解車路士。他具質素，渴望協助皇馬取勝。」

華拉尼早前據報今夏可能轉會曼聯，而昨天又傳言車路士已打敗「紅魔」，將以6100萬鎊（約6.6億港元）收購這法國國腳，惟當事人強調：「我對皇馬100%忠誠。球隊正處非常時期，我們必須聚焦下一仗。况且車路士是一支非常有實力的球隊，他們的球員各有不同的質素，既能適應任何對手的打法，又可在任何時刻都能帶來險象。我認為最好的對陣方法是整隊一起防禦他們。」

杜曹促麾下須踢得更聰明

車路士領隊杜曹則指作客皇馬是巨大的挑戰：「對手在歐聯比賽總是充滿信心，而且各項賽事已連續17場不敗。我的球員可以做的是，比賽時必須更聰明和表現得更好。」杜曹此際最值信賴的球員應是美臣蒙特，這名22歲中場已與「假9」夏維斯及翼鋒基斯甸普列錫建立良好默契，但迪姆華拿或再次擔正。