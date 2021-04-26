陳芷澄美巡賽第8寫歷史 袋27萬獎金兼勢入奧 喜見福地栽花見成果

陳芷澄在洛城賽首天打出低標準6桿的佳績，緊接兩輪表現雖然稍為下滑，昨在最後一輪前9洞亦兩度吞下柏忌，但她隨即復勇抓獲小鳥及老鷹，最終單日打出低標準兩桿，以總成績低標準10桿的274桿完賽，與東道主球手並列第8名，LPGA生涯首次以頭10名畢業。這名港產職業第一人在2019年LPGA球季，曾在兩站分別並列13及15名，但去年疫下回港避疫，返美後接連失準出局。她對上兩站打入決賽輪，但均未能晉身前60名，今站賽前在社交網撰文自勉。

4季LPGA首闖前十

陳芷澄分站獎金達3.5229萬美元（約27.34萬港元），但畢業於南加州大學的她認為背後意義更重要：「這裏是我大學時期的訓練基地，洛杉磯對我來說亦有特別意義。我一直期待一次前十，回到熟悉的場地達成目標，更能引證過去數年下苦功種出的成果。」這名港將在2016年打入奧運，成為香港高球史上第一人，目前仍在追逐今夏東奧入場券。她賽前在奧運排名位列52位，將短休3周，下月在拉斯維加斯再爭佳績，以趕在6月28日積分截止前，鎖定以首60位入奧的資格。

林衍蕙劍擊外圍賽趕入奧尾班車

劍擊港將昨日亦展開烏茲別克征途，在亞洲區最後外圍賽爭入奧。男將羅浩天於佩劍個人賽連闖3關，惟在決賽以7：15不敵東道主劍手，與首闖奧運僅差一步。女子花劍手張楚瑩及男子重劍手何瑋桁，則分別在個人賽次圈及首圈出局。

女子佩劍代表林衍蕙今日壓軸登場，盼以首名身分趕上東奧尾班車；港劍手早前已刺下男子花劍及女子重劍團體及個人共8張入場券。

（高球消息）