國米小勝穩居首 祖雲僅和紫百合

意甲11軍聯署擬罰歐超聯主角

國米雖有盧卡古及拿達路馬天尼斯掛帥，面對維羅納卻「老鼠拉龜」，但仍憑達美安在76分鐘的入球，小勝1：0。祖雲中場拉比奧特則在29分鐘禁區內犯手球被判12碼，「紫百合」費倫天拿前鋒杜辛華荷域操刀先開紀錄，卻被下半場後備入替的祖雲前鋒艾華路莫拉達於46分鐘扳平1：1完場。此外，羅馬及薩斯索羅等11間意甲球會，聯署致函意大利足總會長達賓奴，呼籲聯賽20支球隊召開緊急會議，就祖雲達斯和米蘭雙雄有份秘密推動創立歐洲超級聯賽的事件，商議他們的管理層會否因「嚴重行為」引致相關後果，又稱他們已對意大利足球造成嚴重損害。

皇馬悶和 夏薩特復出

同樣有份參與歐超聯的西甲豪門皇家馬德里，昨晨只與客軍貝迪斯互交白卷，保持連續13場聯賽不敗，賽後33戰得71分。教練施丹承認攻力疲弱，但亦稱讚後防表現良好。皇馬此役有翼鋒夏薩特於77分鐘復出，有望於周中歐聯4強首回合披甲倒戈客軍車路士。