萊比錫阻拜仁提早封王 兩蛋贈史特加 餘3輪差7分

不來梅七連敗 護級勢危

萊比錫昨晚於德甲迎戰史特加，只要和波亦能阻止拜仁提早奪標。客軍的法籍中場艾哈馬達早於14分鐘，便因舉腳過高踢向萊比錫中場阿馬度希達拉，被球證出示紅牌逐離場。不過，多打一人的萊比錫連番失機，上半場8次射門3次中目標，仍只能以0：0完半場。他們在易邊後即有希達拉建功破悶局，加上科斯貝治67分鐘「埋齋」，終贏2：0，主場全取3分，終止兩戰不勝後以7分落後榜首的拜仁。

拜仁只要下月初主場擊敗慕遜加柏，仍可以提早兩輪達成九連霸，紐亞稱：「我們寧願靠自己爭勝，開心慶祝奪得冠軍，總好過前一仗輸掉比賽，寄望對手亦落敗送出獎盃。我們上仗未能製造太多機會，下月一戰必須改善。」

柏林聯前晚主場迎戰雲達不來梅一仗則出現奇景，客軍後衛馬高費度在禁區內食波餅倒地，再於一輪混戰之中不幸被省多兩次，狀甚痛苦，但無大礙續戰。柏林聯前鋒普贊柏路下半場17分鐘內連中三元，助主隊贏3：1。不來梅七連敗後，護級勢危，主帥高菲特下台壓力續增。