UEFA會長:歐聯改革場次多收入增

或重罰皇馬巴塞祖雲

歐超聯推出不足3天便在上周「夭折」，只餘皇馬、巴塞及祖雲力撐這聯賽仍存在，令施非林甚為不滿：「每個人都需為做過的事情負責，我認為這12間球會可分為3類，先是最早退出和承認犯錯的英超Big 6，其後是退出的米蘭雙雄和馬德里體育會，以及餘下3間仍在堅持的球會。你不能說有錢買下所有，就輕視傳統和歷史。」他又暗示或按等級處分有關球會，據報或禁止他們參戰下季歐聯。2024年歐聯改革方案與歐超聯同期推出，將由32隊增至36隊，曼城主帥哥迪奧拿等英超將帥質疑比賽太多，施非林稱：「少了比賽意味教練和球員的收入亦會減少，UEFA的改革源自很多球會陷財務危機，目標令各方受惠。」

英超英足總球員工會聯手

停用社交網數日撐反歧視

另外，繼英超賽會、英格蘭足總和英職業球員工會聯手，將於英國時間周五下午至下周一午夜，停用社交網站以示支持反種族歧視。兩大電視台天空體育及BT Sport亦計劃加入杯葛行動，下輪賽事包括英超「雙紅會」曼聯主場大戰利物浦。