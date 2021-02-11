曼聯悶和列斯連勝斷纜 蘇帥認被歐超聯分心 傳班主430億賣盤

大批曼聯球迷上周四闖入卡靈頓訓練基地，抗議球會早前加入歐洲超級聯賽，數千人前日再於奧脫福球場外示威，高呼班主格拉沙家族下台。英國《鏡報》昨聲稱，加入歐超聯是格拉沙賣盤的第一步，因為他們認為有助提高叫價至約40億鎊，是他們16年前買入價的5倍。惟歐超聯計劃公布不足3天便「流產」，高昂標價勢難令賣盤成事，但報道未交代他們會否調整價格。被問到會否賣盤時，家族成員日前僅回應「不作評論」。蘇斯克查相信班主仍有體育上的計劃，不會轉售球會。

開價過高難成事 球迷續反格拉沙

曼聯昨晚作客列斯聯，有球迷起用無人機拉起標語，指控格拉沙任內透過配股等方式，「私吞20億鎊」。曼聯在中場保羅普巴先列後備下，全場16射僅4中，在「玫瑰打吡」作客以0：0悶和列斯聯，英超六連勝斷纜，但剩餘5輪仍領前第5的韋斯咸12分，勢獲下季參戰歐聯的巨額收益。

車路士扑鎚鞏固第4 華拿奠勝

車路士昨晨則憑前鋒迪姆華拿一箭定江山，領軍在前四關鍵戰作客1：0小勝「鎚仔幫」韋斯咸。惟美臣蒙特換邊後一次遠射被擋出，華拿隨即衝至小禁區嘗試補中，皮球卻遠柱溜出底線。杜曹當時被影到目瞪口呆，賽後只能勉勵麾下：「他需要持續入球，未能射入第2球後有點失信心，也顯然開始感到疲倦，但整體表現仍很好。」華拿表示：「今季表現不只是信心的關係，可能是運氣。我希望再遇到近似的機會，下周、下月都會把握到。」

領軍小勝1：0後，杜曹追平車路士前帥史高拉利的成就，在英超最快達成10場不失球，周中於歐聯作客皇家馬德里亦可能與李斯特城舊帥雲尼亞里看齊，上任後各項賽事首11場作客不敗。韋斯咸末段有法比安巴貝拿解圍後再踢中芝維爾，球證翻看重播後改判紅牌，下仗對般尼停賽，主隊領隊莫耶斯狠批執法水平不一致。般尼昨晚則作客以4：0大勝狼隊，前鋒基斯活特上半場連中三元，完場前再助攻艾殊利韋斯活特埋齋，助球隊結束三連敗，幾近護級「上岸」。

（英超消息）