體壇快訊：火箭世界賽出局

宮古島取消東奧聖火傳遞

沖繩縣前晚公布因疫情升溫，取消下周日在宮古島的東京奧運聖火傳遞，屬首個完全取消傳聖火的地區。澳洲隊亦公布為保護運動員，本周不會參戰東京跳水世界盃。美媒則報道，中國隊泳手孫楊將出戰全國賽暨東奧選拔賽，若下月藥檢案重審勝訴，有望征奧，孫楊及中國隊未確認消息。

陳芷澄洛城賽暫列第7

職業高爾夫球港將陳芷澄昨在洛杉磯公開賽第3輪，除四度抓下小鳥外，亦3次吞下柏忌，單日打出低標準1桿，總成績以低標準8桿並列第7，今在煞科日爭三甲。而美籍名將「老虎」活士車禍後首公開近照，靠枴杖支撐站立的他笑稱復康路多得愛犬相伴。

籃網險勝返東岸榜首

布魯克林籃網昨於NBA常規賽憑祖夏里斯、艾榮等5將得分上雙，主場以109：104險勝有塔圖獨取38分的波士頓塞爾特人，重返東岸榜首。而金州勇士成功箝制丹佛金塊主力約基治，加上「咖哩仔」史堤芬居里取得32分，主場以118：97大勝，續排西岸第9位。