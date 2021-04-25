轉型球證苦練勝從前 潘栢茵拒被性別定型 欖球女判官 破常規衝奧運

「女球證」近日成本地體壇熱話，起因是足球國際女球證羅碧芝遭港超隊教練炮轟跟不上男子賽節奏，一句「唔好再搵女球證」引起嘩然。曾三戰亞運的欖球前港將潘栢茵，退役轉型為欖球球證，亦算半個「同行」。訪問當日主動提及此事，她自然不認同性別歧視言論：「很多人覺得欠尊重，我最先想知（羅碧芝）是否真的吹得差。如果速度夠但吹錯，或需累積經驗，但若本身未夠速度，或要歸咎負責評核的總會。」在潘栢茵眼中專業先行，但身為女性亦對性別平等話題特別感慨，尤其當蘇格蘭籍女球證Hollie Davidson上月首任男子跨國頂級聯賽Pro 14的主裁判，本港女欖圈子亦感鼓舞，僅兩天後卻爆出羅碧芝風波，令欖球球證圈內亦感無奈。

體能要求嚴格 加操應對質疑

觀乎大部分運動項目，女球證未和男性平分秋色，如潘栢茵選擇此途的欖球女將屬少數。她透露近日獲世界欖總邀請訪問，藉以推廣女性亦可執法男子賽。現屬本地第2級「發展」球證的潘栢茵，疫情前主要執法學界及青年聯賽，即使昔日在港隊司職翼鋒，達陣次數冠絕群雌，但她認為當球證的體力要求更高。

她憶述一次執法大專男欖賽時，幾乎跟不上球員步伐，令她警剔自己必須再下苦功：「若球證跟不上，旁人難免覺得不夠專業，或質疑你只是作狀睇到，判決難以服眾。」現時除了逢周三參與球證訓練，每課練跑約1小時，她亦自行加操4天，早上7至10時到健身室，務求通過欖總的定期測試。

至於如何應對賽場上的質疑，潘栢茵稱熟讀球例是基本，但「例係死嘅」，球證各有演繹，因此每周訓練均會花45分鐘分析及討論比賽片段。她表示場上會盡量向球員解釋準則，但亦解釋十五人賽球證以1敵30，遇到質疑聲不能輕易「縮沙」，要堅守執法尺度，否則賽事難以繼續，但若是明顯出錯，譬如舉錯手勢，即時糾正後球員亦大多諒解。

疫情拖累難「出征」礙晉升

本港曾出產上屆奧運女判官李穎儀，但她產子後淡出國際賽，今夏東奧由男球證Matt Rodden「接棒」，31歲的潘栢茵亦冀登上最高舞台，以執法奧運和世界賽為終極目標。她自言尚待磨練，亦嘆受制於疫情難以出國累積經驗，拖慢晉升步伐，加上近年本港湧現新一批年輕球證，潘栢茵表示唯有繼續催谷體能，再自行鑽研外國比賽影片，待有機會出國便盡力一搏，以最「sharp醒」姿態爭取表現，冀4年內圓夢。

文：黃頴恩、圖：曾憲宗