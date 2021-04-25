拜仁8戰不敗斷纜 不敵緬恩斯無緣提前封王

羅拔利雲度夫斯基養傷6場後，是役復出為拜仁披甲。門將紐亞今仗上半場面向猛烈陽光，開賽3分鐘即犯錯，未能擋出緬恩斯箭頭莊拿芬貝卡特正中的攻門。賽前7場不敗的主隊，很快再有丹尼拿迪沙及丹尼達哥斯達攻門中柱，37分鐘才由前鋒古艾臣頭槌拉開紀錄。拜仁未能重演首循環先落後兩球，下半場連入5球反勝的歷史，只在補時由養傷6場復出的波蘭隊射手羅拔利雲度夫斯基破蛋，仍全失3分。

《慕尼黑晚報》稱巴伐利亞大軍在閉門比賽下，每場主場虧損高達500萬歐元（約4690萬港元），今夏將再以自由身球員作為主要目標，亦努力與哥列斯卡、基拿比，甚至祖普莫亭等續約，慕遜加柏中場科利安尼奧侯斯則待明年才能加盟。

萊比錫後衛勢投紅軍

萊比錫如今晚主場擊敗史特加，亦會鎖定下季歐聯席位。他們盛傳同意以3050萬歐元（約2.86億港元）轉會費，向利物浦出售伊巴希馬干拿迪。另一法籍中堅烏柏美卡奴則會在季尾轉投拜仁，意味他們需增聘後衛。

另外，多蒙特昨晚亦有翼鋒查頓辛祖傷癒，近個半月首次正選。他們即使有祖迪比寧咸下半場兩黃一紅被逐，仍憑艾寧夏蘭特包辦全場兩個入球，作客擊敗禾夫斯堡，追至落後對方兩分，爭前四未絕望。