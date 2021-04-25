英聯盃決戰曼城 熱刺迎翻身戰 傷兵卡尼上陣成疑 新帥美臣誓燃麾下戰意

曼城vs.熱刺 晚上23：30開賽

8日前對愛華頓一仗，卡尼末段足踝受傷，雖曾在上周四復操，但昨日又未見人影，成為今仗最大變數。美臣否認如哥迪奧拿早前所言，熱刺是哈利卡尼的一人球隊，但稱會留待賽前才揭底牌：「對卡尼這種球員，一星期沒操練不是什麼問題。我們每數小時都評估其狀態，唯一不派他上場的可能，是他覺得未準備好。」

卡尼否認球員逼宮致摩連奴下台

美臣在6日前才因摩連奴被解僱，由青年軍教練一職獲提拔接過火棒。卡尼近日透露，在當日才得悉摩帥被炒，暗示非球員逼宮，但認為美臣的表現也相當不俗：「很匆忙來帶隊，他控制場面、管理球員，對修咸頓補時反勝，贏得第一仗，令大家帶住衝勁出戰決賽，我覺得他做得非常好。」

美臣自言深受前帥普捷天奴影響，今仗會否重蹈覆轍呢？2019年歐聯決賽，正是卡尼趕及傷癒，缺態下對利物浦全場隱形，熱刺間接丟掉冠軍。這亦是球隊自2008年贏出聯賽盃後，連續3次決賽敗北。

當年領軍捧盃的隊長京治，現時續任一隊教練團成員，同樣是熱刺青訓出身的他，呼應翼鋒加里夫巴利日前言論，暗示熱刺球員要比摩連奴時代踢得更開放：「美臣想球隊能表現自己，踢好看的足球，我們都是在這環境中養大的。」

曼城勢輪換留力歐聯4強

對熱刺有利的是，他們現只需一周一賽，相反曼城周中仍要兼顧歐聯4強首回合惡鬥巴黎聖日耳門（PSG），英超錦標亦肯定未到手。主帥哥迪奧拿暗示未必以最強陣容應戰：「通常這賽事在2月完結，但今年放在球季關鍵時間。我們想贏這一場決賽，但同時還要分心對PSG及水晶宮。」

奇雲迪布尼及阿古路料可傷癒為曼城披甲，會方亦公布從巴甲的富明尼斯，簽入17歲翼鋒基傑。