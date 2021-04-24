體壇快訊：陳芷澄洛城賽晉決賽輪

呂麗瑤系列賽續衝奧

香港田徑系列賽今在小西灣運動場展開次回合，「港隊欄后」呂麗瑤將出戰100米跨欄，冀提升東京奧運排名，保留入圍希望。而在「跳高女神」楊文蔚避戰下，兩名師妹鄧伊程及周君穎將爭逐后冠。周日於5公里錦標賽掄元的王健進今轉戰1500米跑，挑戰余顯華等好手。

拿度挫錦織圭過關

網壇「泥地王」拿度續出戰巴塞隆拿公開賽，昨於次圈被東瀛好手錦織圭扳平後，在決勝盤大勝6：2，連續兩輪打足3盤過關。而意籍新星史拿則繼16強淘汰東道主兼5號種子艾吉，再以6：2、7：6擊敗3號種子羅比夫，躋身4強。而7號種子沙普華路夫和8號種子大衛哥芬分途於16強下馬。

梅菲世界賽兩破百闖次圈

英格蘭桌球名將梅菲於世界賽首圈初段落後下，第9及17局轟出「破百」，以局數10：7反勝麥克戴維斯，明晨於次圈迎戰中國隊唯一晉級球手顏丙濤。三屆世界冠軍施比亦大勝10：1過關。而在25局13勝的次圈，衛冕的奧蘇利雲連失7局，兩節後落後6：10，今晨續鬥安東尼麥基爾。