港產風洞研單車隊新戰衣 李慧詩冀助東奧爭佳績

科大方面近日首次邀請傳媒參觀新建設施，包括可製造最高每小時140公里風速的風洞，模擬運動員比賽情况並收集數據。總教練沈金康揚言新隊衣是秘密武器，李慧詩就表示：「上一屆（奧運港隊戰衣）只用一些線條令氣流排走，今屆不同位置會混合物料，實驗亦證明可帶來風阻改善。」科大稱未來可增加前車破風等會在實戰出現的變量，亦已與滑浪風帆隊合作，協助提高選手運動表現。

美勢禁外交人員赴北京冬奧

另外，美國參議院通過「戰略競爭法案」，包括禁止外交人員參與明年北京冬奧，但不會阻止運動員參賽，中國外交部批評美方將體育政治化。國際奧委會則確認，東京奧運及北京冬奧的頒獎禮，以「ROC」名義出賽的俄國運動員倘奪金，將奏俄國音樂大師柴可夫斯基的第一鋼琴協奏曲。

此外，香港劍擊隊本月11日戰畢世青賽，有傳大軍由埃及經土耳其伊斯坦堡返港期間，港劍手、教練及隨隊家長各一人未能通過檢測，未獲准轉機，滯留伊斯坦堡酒店隔離至今。