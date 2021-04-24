港產風洞研單車隊新戰衣 李慧詩冀助東奧爭佳績

【明報專訊】香港科技大學與香港體育學院兩年前合作，展開運動空氣動力科研計劃，昨日公布成果。經計劃研發的香港單車隊新隊衣最快下月的場地單車國家盃香港站面世，「牛下女車神」李慧詩認為風阻減少，有利在東京奧運爭好成績。
科大方面近日首次邀請傳媒參觀新建設施，包括可製造最高每小時140公里風速的風洞，模擬運動員比賽情况並收集數據。總教練沈金康揚言新隊衣是秘密武器，李慧詩就表示：「上一屆（奧運港隊戰衣）只用一些線條令氣流排走，今屆不同位置會混合物料，實驗亦證明可帶來風阻改善。」科大稱未來可增加前車破風等會在實戰出現的變量，亦已與滑浪風帆隊合作，協助提高選手運動表現。
美勢禁外交人員赴北京冬奧
另外，美國參議院通過「戰略競爭法案」，包括禁止外交人員參與明年北京冬奧，但不會阻止運動員參賽，中國外交部批評美方將體育政治化。國際奧委會則確認，東京奧運及北京冬奧的頒獎禮，以「ROC」名義出賽的俄國運動員倘奪金，將奏俄國音樂大師柴可夫斯基的第一鋼琴協奏曲。
此外，香港劍擊隊本月11日戰畢世青賽，有傳大軍由埃及經土耳其伊斯坦堡返港期間，港劍手、教練及隨隊家長各一人未能通過檢測，未獲准轉機，滯留伊斯坦堡酒店隔離至今。