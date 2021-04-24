飛馬3將鬥東方缺陣 郭嘉諾冀爭勝鞏三甲

天水圍飛馬今午3時港超在元朗大球場主場大戰東方龍獅，飛馬挾連續3場反勝強勢，若再下一城，將可反壓對手升上次席，不過今仗該會未能以完整陣容出擊，除了借將胡晉銘及劉學銘因條款所限不能倒戈，還有中場黎格爾上仗累積5黃需停賽。

港超第二循環尚餘3輪，東方領先飛馬3分，落後多踢一場的榜首傑志6分。飛馬主教練郭嘉諾表示，縱有巴西籍守將基斯刑滿復出，但仍要起用其他球員客串中場中位置，填補胡晉銘及黎格爾缺陣的空缺：「機會在手上時，為了在聯賽第二循環保持三甲位置，今仗心態不能只是有分落袋，這3分一定要搶。」飛馬連續3仗反勝，但郭sir指東方前場攻力強，有更強的反勝能力。東方門將葉鴻輝期望，隊友秉承上仗在下半場連入3球反勝理文的氣勢。

理文反勝南區結束三連敗

另一場愉園在下午5時30分作客青衣運動場對晉峰，主教練鮑家耀被足總紀律委員會裁定早前歧視言論風波罪成，需停賽10場及禁踏足比賽球場，總監潘文迪確認今仗由他暫代領軍，並就鮑家耀判決已去信上訴。至於理文昨晚於港超憑射手洛迪古斯梅開二度，以2：1反勝冠忠南區，結束三連敗。

主教練陳曉明賽後稱球隊重返勝軌，令教練及球員均鬆一口氣。理文11戰15分續排第4，落後飛馬4分。