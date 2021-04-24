曾赴曼聯試訓稱霸巴甲 達施華港超再創高峰 森巴超級鷹 領飛馬翱翔

記者：余瑋

飛馬今季重返元朗區，羅致3名「超級外援」，有別履歷豐富但已離隊的班拿度，以及外形突出的山度士，達施華雖看似最不起眼，但他的巴甲經驗最豐富，曾效力法林明高、彭美拉斯及高士路等名門，他透過翻譯透露，14歲曾赴英兩年半，參與曼聯青年訓練營試訓，同場還有後來成為曼聯球員的拉菲爾及法比奧兄弟，有幸獲傑斯、雲尼斯特萊甚至基斯坦奴朗拿度（C朗）等球星指導，最終未獲聘約回到巴甲球會維多利亞展開職業生涯。2016年，他在國際體育會與曼聯舊將路爾斯安達臣攜手贏得錦標，亦跟現入籍中國的艾克森關係甚佳，在目前港超森巴兵中履歷可謂首屈一指。

入球慶祝飲水思源

雙手指天悼亡兄

這名「超援」首次離開巴西落班，他解釋昔日也獲西班牙及日本球會招手，但當時效力巴甲大球會待遇很好，自覺不需改變，但此前大半年未落班的他，有感贏過巴甲等國內錦標後，接近球員生涯尾聲想體驗不同生活，於是決定出國。達施華視兩大巴西傳奇朗拿甸奴及李華度為偶像，也像前者帶笑容比賽：「我相信如果能夠表達快樂，可帶動正面氣氛，鼓勵場上隊友積極比賽。」

這名31歲翼鋒屬典型森巴球員，入球慶祝動作多元化，會拍翼仿鷹兼做鬼臉，但他解釋並非純粹貪玩：「我出道首間職業球會的體能教練Alex Fernandes，是我球員生涯非常重要的人，一直相信我及令我變得強壯。他背部有鷹的紋身，所以入球後我總會模仿鷹。」達施華本月中作客理文首次在港連中三元，入球後他雙手指天及做出拋球上空的動作，原來希望將入球獻給多年前離世的兄長。

郭嘉諾讚具天賦予足夠自由

飛馬主帥郭嘉諾說，今季港超因疫情停擺逾兩個月，班底大變的飛馬因而受益，也令達施華重拾狀態。郭透露，首次視像會議與達施華交談時，對他印象有點不羈：「有別之前合作過的基爾頓及慕沙等森巴兵，他的說話和態度有點輕浮，但只要認真時，無論訓練或比賽都交足貨，前場逼搶時更相當快。」

達施華強項除了速度及盤扭，傳球及走位入楔時間亦準繩。郭sir笑言，這名行山時畏高的「超級鷹」，「說明書」是由場內位置到場外生活都要有足夠自由：「我對本地青年球員會像拿着鞭嚴厲督促，但達施華是隨心享受的人，不能用籠關着，雖然身形瘦削不愛健身，有時操練更有點悠閒，但沒引起隊友不滿，因為大家都看過他認真訓練時真的好癲，會做出一些教材式動作，而且很多本地球員與他夾得來，有些隊友還會稱他做球王。」

郭嘉諾早前修畢亞洲足協專業教練牌照，從達施華身上，明白不能一本通書用到老：「我希望他來港能夠享受，放開心扉與隊友打成一片。我未在曾共事的巴西球員看到達施華這種級數，他與傑志球星丹恩奴域是兩個極端，但不代表足球只能有一種風格及職業態度。」