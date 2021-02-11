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2021年4月24日星期六
歐超聯難得民心 欠細節兼離地釀災難 創先河或成變革契機
巴塞拒退出歐超聯 西甲籲豪門量入為出
紅軍再遇中堅荒 法賓奴墮後守喜鵲
羅拔仔勢復出 拜仁劍指九連霸
伊巴謙高薪留AC米蘭 簽約1年
足壇快遞：都柏林無緣辦歐國盃
SAT周六體育直播賽事
曾赴曼聯試訓稱霸巴甲 達施華港超再創高峰 森巴超級鷹 領飛馬翱翔
飛馬3將鬥東方缺陣 郭嘉諾冀爭勝鞏三甲
港產風洞研單車隊新戰衣 李慧詩冀助東奧爭佳績
一眉復出難阻湖人敗陣 僅打17分鐘暗批主帥過分保護
梁諾恆中甲揭幕戰勢登場 冀證港將實力
體壇快訊：陳芷澄洛城賽晉決賽輪
SAT周六體育直播賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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