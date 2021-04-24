巴塞拒退出歐超聯 西甲籲豪門量入為出

摩根大通認責稱誤判影響

12間創辦歐超聯的球會中，有9間已宣布退出。巴塞不點名批評英超六軍、米蘭雙雄及馬德里體育會：「創始成員不參與今次計劃將是歷史錯誤。作為世界最頂級球會之一，我們一直屬意帶頭推動改革。」

會長拿樸達亦表示歐超聯必要，但強調不會放棄本土聯賽，以及切斷與歐洲足協的聯繫。英超阿仙奴的班主高安基則向主帥阿迪達道歉，以及為退出歐超聯的費用包底，表明不會賣盤。

至於西甲賽會則與多隊舉行視像會議，泰巴斯會後稱：「歐超聯醞釀逾25年，威脅最終在48小時內消散。現實點說，沒有英、德球會，歐超聯已死。」至於被問及各球會的財政時，他直言是因為皇家馬德里及巴塞沒有量入為出：「我們不需要助球員由買到6部法拉利，變到7部。我們不需增加收入，問題在於分配。」

美斯起孖 巴塞大勝續追馬體會

巴塞昨續出戰本土聯賽西甲，憑美斯上半場梅開二度，再補時讓出大演帽子戲法的機會，予基沙文射入12碼埋齋，主場5：2大勝基達菲。榜首馬德里體育會亦主場贏侯爾斯卡2：0，續領先第3的巴塞5分，但多踢一場。而皇馬明晨迎戰貝迪斯，誓取三分續與馬體會平起平坐。