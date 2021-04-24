歐超聯難得民心 欠細節兼離地釀災難 創先河或成變革契機

柏高並非論斷誰對誰錯，也無意、無資格、無能力論斷。事實上，當一個「曾」字也可以有蹺蹊，換上歐超聯咁大件事，倘不鑽研細節，試圖用一千幾百字爭住攞威一錘定音，實屬反智。問題偏偏是，整個計劃寥寥幾句框架，未有細節可言。沒錯，與其指摘「十二瞞逃」貪得無厭、違背體育道德，倒不如形容為不折不扣的公關災難，組織者似乎由始至終無意面對群眾。數天以來，除了簡單到不行的聲明，便只有主席皮里斯號稱努力向公眾解說釋疑、實為人肉錄音機答問的專訪，態度熟口熟面吧。

歐超聯宜作民調優化計劃

如此便不難理解，為何大家愈看愈氣，暴怒一發不可收拾。何况關公更不住火上加油。首先是公布的時機，雖然最初確由傳媒爆料，但仍洗脫不了刻意跟歐聯改制搶風頭之嫌，肯定的則是滿滿一副財大氣粗模樣，不但睇死歐洲足協奈佢唔何，還自封足球救世主點化愚民。打救球壇必然涉及金錢，疫情之下，班霸抱怨收入大減，可是純粹依靠賽日票房支撐的小型班只會更水深火熱，歐超聯大可雞髀打人牙骹軟，起始滲入部分慈善性質。可惜暫時未見有此意向，徒然坐實貪財、不理民間疾苦的罵名。

歐超聯本身應該有很大討論空間，巨額資源再分配乃其一，另外亦可視為非常規賽事而試行一些大膽實驗。無奈目前相關言論尚限制在表面，甚至流於仇富民粹。柏高有興趣的其中一點是，皮里斯提出年輕人不喜歡球賽時間太長，因此建議縮時。他沒有給予任何佐證，惟至少可成為起點，讓支持或反對歐超聯的、支持或反對球例改頭換面的，都認真做好民意調查研究，啟發出令足球更吸引的變革。

豪門自立門戶 本土聯賽影響難料

老實說，路係人行出嚟，就像費Sir昔日對英超的觀感，真的要做過才知效果，然後不斷修正，任何期望一步到位完美方案皆不切實際。現時歐超聯賽制讓十二門徒必然入圍，但若有個別球隊收視率入座率不達標又如何？這些豪門剝離本土聯賽後，一般設想為本地波會被邊緣化或自降身價（香港球迷對此題目不會陌生），惟最終局面同樣充滿變數。

殘陣韋斯咸鬥車爭前四

柏高當年的會計老師有句口頭禪，「有credit便有debit，有得必有失」。職業足球一旦追求健康發展，即意味着自由受限，並牽涉複雜法律；德國球會讓球迷持股逾半曾被視為典範，卻間接造成拜仁慕尼黑N連霸悶局，反而英超常有新資金流入而競爭最激烈。譬如今晚韋斯咸鬥車路士，季前誰想到兩隊在四五位同分？論形勢，車仔有歐聯後顧，但和波不算吃虧，也真很難擊敗，遑論「鎚仔」近期中後場殘缺嚴重不穩——只是在歐超聯風波中，對於歐聯末席抱什麼心態，那又是另一回事了。

作者簡介：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

文：蘇柏高