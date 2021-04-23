熱刺換帥返勝軌 巴利促進攻 諷前帥摩連奴戰術保守 曼城奏捷距冠軍餘8分

熱刺暫代領隊賴恩美臣昨仗以29歲零312天，成英超史上最年輕領隊督師，同時是熱刺辭退摩連奴兩日後首仗，連球會場刊也趕不及更改主帥名字。熱刺射手哈利卡尼因傷缺陣，上半場被修咸頓老將丹尼艾格斯攻破大門先落後。不受摩連奴重用的加里夫巴利重返正選，在60分鐘妙射扳平，另一鋒將孫興慜曾在75分鐘入球被判詐糊，但他在完場前藉對手禁區內犯規射入12碼，助熱刺2：1絕殺修咸頓，以33戰53分及較佳得失球，力壓利物浦升上第6位，多踢一場落後第4的車路士2分。首個「90後」英超主帥美臣執教生涯首仗即獲勝，笑言賽前壓力甚大，現感覺如釋重負。

首「90後」領軍 少帥美臣：如釋重負

巴利今季借回熱刺後，在英超上陣15場入6球，但大部分時間只列後備，合共僅落場649分鐘，賽後疑嘲諷前帥摩連奴：「我們要踢得更進取，熱刺是大球會，球員渴望進攻，是役我們做到了。」他續說，美臣僅上任數天，球員需時適應，亦呼籲球迷耐心讓球隊改善。不過，英媒指美臣只是暫時人選，熱刺下季主帥熱門是車路士前帥沙利。

史東斯領紅 無緣英聯盃決賽

另邊廂，曼城昨仗開賽20秒閃電失球，加上後衛史東斯在上半場尾段犯規領紅被逐，但「藍月」仍憑菲爾科頓和洛迪卡斯簡迪各建一功，作客2：1反勝下半場同有球員被逐的阿士東維拉，33戰77分將榜首優勢拉開11分，餘下5輪只需再取8分，便可重奪英超冠軍。不過，史東斯在英超生涯第182場首次領紅，下周日英聯盃決賽對熱刺將要停賽。

（英超消息）