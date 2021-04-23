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2021年4月23日星期五
歐超聯12隊恐難退出 會長皮里斯稱合約綑綁 斥UEFA怕失特權抵制
C朗保方締新猷 祖雲刺馬續追米蘭雙雄
東奧禁政治宣示 涵蓋北京冬奧 違者勢處分
占士刪槍擊案貼文「免釀仇恨」
疫下難保球迷現場觀戰 畢爾包主場被剔出歐國盃
尼馬復出破入球荒 PSG大勝闖法足盃4強
體壇快訊：特林普威爾遜世界賽過關
電視精選
熱刺換帥返勝軌 巴利促進攻 諷前帥摩連奴戰術保守 曼城奏捷距冠軍餘8分
廠兵迎拖肥缺兩箭頭 尼基迪亞勢肩重任
足壇快遞：南區回勇鬥理文爭勝
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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歐超聯12隊恐難退出 會長皮里斯稱合約綑綁 斥UEFA怕失特權抵制
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