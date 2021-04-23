占士刪槍擊案貼文「免釀仇恨」

弗洛伊德案日前審結，涉案前警員被判兩項謀殺及一項誤殺罪成。包括占士在內NBA各界均發表聲明歡迎判決。而當日美國俄亥俄州發生一宗16歲黑人少女馬希雅拜仁（Ma'Khia Bryant）持刀襲擊他人事件，最終該名少女被白人警員連開4槍擊斃。占士隨後分享有關片段，為類似事件再次發生感傷痛。惟他昨突刪除該貼文，引起爭論，他隨後撰文解釋此舉是不希望製造更多仇恨及對立。雖不少有網民表示理解，但亦有人批評兩事件不應混為一談。

勇士敗走巫師 居里「30+」斷纜

另外，已養傷逾兩個月的湖人球星「一眉」安東尼戴維斯，落實今早常規賽作客達拉斯獨行俠復出。而昨日賽事方面，華盛頓巫師有「韋少」韋斯特布克貢獻今季個人第27次「三雙」，領軍主場以118：114擊敗有「咖喱仔」史堤芬居里僅得18分的金州勇士，後者是役3分球僅14投2中，亦令他連續每場得分「30+」走勢止於11場。