占士刪槍擊案貼文「免釀仇恨」

【明報專訊】美國黑人弗洛伊德（George Floyd）去年5月被白人警員跪頸致死案日前審結，NBA官方及多名球星均發聲明歡迎判決，其中洛杉磯湖人球星勒邦占士曾分享同日發生的黑人少女被白人警員擊斃事件。不過他昨突然刪除有關貼文，稱此舉是不希望製造更多仇恨及對立。
弗洛伊德案日前審結，涉案前警員被判兩項謀殺及一項誤殺罪成。包括占士在內NBA各界均發表聲明歡迎判決。而當日美國俄亥俄州發生一宗16歲黑人少女馬希雅拜仁（Ma'Khia Bryant）持刀襲擊他人事件，最終該名少女被白人警員連開4槍擊斃。占士隨後分享有關片段，為類似事件再次發生感傷痛。惟他昨突刪除該貼文，引起爭論，他隨後撰文解釋此舉是不希望製造更多仇恨及對立。雖不少有網民表示理解，但亦有人批評兩事件不應混為一談。
勇士敗走巫師 居里「30+」斷纜
另外，已養傷逾兩個月的湖人球星「一眉」安東尼戴維斯，落實今早常規賽作客達拉斯獨行俠復出。而昨日賽事方面，華盛頓巫師有「韋少」韋斯特布克貢獻今季個人第27次「三雙」，領軍主場以118：114擊敗有「咖喱仔」史堤芬居里僅得18分的金州勇士，後者是役3分球僅14投2中，亦令他連續每場得分「30+」走勢止於11場。