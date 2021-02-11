歐超聯12隊恐難退出 會長皮里斯稱合約綑綁 斥UEFA怕失特權抵制

隨着英超「Big 6」曼城、曼聯、車路士、利物浦、阿仙奴與熱刺，以及馬德里體育會和國際米蘭先後宣布退出，歐洲超級聯賽或無疾而終，但皮里斯稱這12間球會已簽下「綑綁式合約」，故此歐超聯仍會出現，「任何人認為它已死亡是完全錯誤的」。他又透露「各國聯賽都害怕歐超聯，稱我們會殺死足球」，並強調由UEFA主辦的歐聯已過時，「直至8強開始才有吸引力，就像網球賽的頂級交鋒是費達拿對拿度，而非拿度碰世界排名第80的球手」。

曼聯球迷圍訓練基地 蘇帥遭質問立場

他續指歐超聯12軍去季已共損失6.5億歐元（約60.7億港元），今季的損失更將是兩至三倍，所以事情必須改變。歐超聯勢觸礁，但同由皮里斯擔任會長的皇家馬德里昨晨在西甲，藉賓施馬於30和40分鐘梅開二度，以及在33分鐘助攻守將奧迪奧蘇拿，以3：0挫卡迪斯，賽後32戰得70分，追至與今晨才比賽的馬體會同分。

另外，一群憤怒的球迷於昨早曾封鎖曼聯的卡靈頓訓練場，其間高呼「格拉沙（曼聯班主）滾出去」，而主帥蘇斯克查、助教卡域克、費查和中場尼曼查馬迪等，一度與球迷會晤，其間蘇帥被質問為何不以領隊身分反對格拉沙。蘇帥以「格拉沙愛球會」回應，但球迷斥這班主「只愛金錢」。曼聯其後發聲明證實球迷稍後離開，而訓練場的建築則未受破壞。

祖雲主席傳拒下台 國米CEO促改革

至於意甲三雄的歐超聯風波也未平息，其中被視為歐超聯推手之一、擔任祖雲達斯會長的安德列艾里尼更疑說服管理層支持，不會因是次事件而下台。國際米蘭行政總裁馬路達則認為足球界危機仍未解除，稱若球隊不改變營運模式，球壇體制將崩潰，暗示UEFA改革勢在必行。主帥干地則直言「歐洲足協當球員像檸檬一樣」榨取利益，冀當局從時間中反省；AC米蘭名宿兼發展總監馬甸尼則稱，從未參與歐超聯計劃的討論，為事件引發爭議向球迷道歉。

另據報，12豪門各已繳交800萬鎊（約8600萬港元）用於歐超聯的相關籌建工作入股費用，但現或因「夭折」而血本無歸，而且已退出的球隊，將來恐亦需面臨因違約而被罰款的風險。