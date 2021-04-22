高比公司添商標勢立門戶 離世4個月申請13註冊 一剔牌聲明別「摯愛」

傳離世前已冀另起爐灶

高比系列球鞋上周二正式脫離一剔牌，結束18年合作，但美媒發現「高比拜仁有限責任公司」（Kobe Bryant LLC）自去年5月，即高比離世後4個月，陸續註冊13個商標，包括最具代表性的「M」字曼巴標誌及高比的簽名。同樣於空難喪生的高比次女詹納，則被註冊「Play Gigi's Way」等商標。據報註冊類別屬「有意圖使用」，用途包括球鞋及服裝。雲妮莎日前表示盼延續高比的品牌，但未提續和一剔牌合作的可能性，如今看來似是密謀另創品牌。曼巴體育學院去年5月亦「榮休」曼巴之名，更名為「體育學院」。

一剔牌昨晨發聲明，確認與高比拜仁的合作關係告終：「他推動我們變得更好，儘管合約關係結束，但他永遠是這大家庭摯愛的成員。」

然而去年底有報道稱，高比去年1月遇直升機空難前，已有意脫離一剔牌，自立門戶拓展業務。美籍伊朗裔投資專家Shervin Pishevar親證在2019年12月和高比會面，他引述高比不滿和一剔牌的關係，主要是名下球鞋失去主打地位，以致銷量下跌，故打算在去年創立自家球鞋品牌「曼巴」，甚至已有新產品的設計草圖，惟高比在該次會面數周後罹難。

弗洛依德案警員判刑 NBA:彰顯公義

高比公司代表未再回應傳媒查詢，但雲妮莎昨就黑人弗洛依德被跪頸致死案的判決開腔。她在社交網轉發一張弗洛伊德女兒的照片，並加上「還弗洛依德公道」的標籤。該案涉事警員兩項謀殺及一項誤殺罪成，NBA賽會及球員工會（NBPA）亦發聯合聲明，稱慶幸公義得到彰顯。

多名球星在社交網表示支持判決，明尼蘇達木狼黑人中鋒唐斯寫道，「沒想到可見證公義得到彰顯，但仍有很多工作要做，國家需要邁向改革」。候斯頓火箭中鋒卡辛斯及猶他爵士球星米曹，同在社交網表示判決引證黑人平權踏前一步。