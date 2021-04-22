車仔球迷反歐超聯堵隊巴 施治解圍

悶和白禮頓返前四

李城迎西布朗勢取勝穩季席

車路士昨在主場迎戰護級球隊白禮頓，但兩軍隊巴再被高舉標語的球迷攔截，嘗試阻止賽事如期舉行。總監施治最終決定下車與球迷對話，勸說時一度激動得拉低口罩：「讓球員入場吧，他們是無辜的。」隊巴終在噓聲中進入球場，但表現或受影響，前線連番失機，易邊後靠門柱擋出韋碧克的射門，只能踢成0：0，主帥杜曹承認職球員身心受到歐超聯爭議影響。車路士於聯賽32戰得55分，雖靠得失球優勢反壓同分的韋斯咸，排在第4位，但只領先第6位球隊兩分。

李斯特城以56分排第3位，明晨迎戰尾二的西布朗有望拉開差距。「狐狸」領隊羅渣士被問及熱刺易帥時稱：「熱刺是一間很好的球會，但我的專注力在李斯特城，這裏有世界一級訓練設施，我們亦有長遠發展計劃。」摩連奴周一被炒後表示不會休息，英國《太陽報》昨報道，他將接掌蘇超勁旅些路迪。西班牙傳媒則稱，華倫西亞的新加坡富商班主林榮福，已聯絡摩連奴商討掌帥機會。