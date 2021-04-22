歐超聯流產 9隊退出續倡改革 Big 6難抵壓力棄權 阿仙奴道歉 曼聯副主席請辭

面對球迷及職球員反對，以及政府干預等，曼城及車路士是首批投降的球會，後者表明繼續參賽不符合球會、支持者及整個球圈的利益。「雙藍」與另外4支英超球會曼聯、利物浦、阿仙奴及熱刺昨早全數撤離，由皇家馬德里會長皮里斯任主席的歐超聯，仍表示只會重塑計劃，另一發起人、祖雲達斯主席安德列艾里尼，則在數小時後表示難以繼續，國際米蘭、AC米蘭及馬德里體育會昨晚正式與歐超聯脫離關係，惟9隊離開的聲明中，只有阿仙奴認錯道歉，利物浦班主約翰亨利則以個人名義向球迷致歉。

主席皮里斯稱會重塑計劃

12豪門料避過處罰

歐超聯未開始已結束，阿仙奴前帥、國際足協全球發展總監雲格稱不意外，呼應輿論指出的死因，是確保創始會員參賽權下缺乏競爭意味：「這漠視體育競技按優勝劣敗賞罰的基本元素，打算消滅本土聯賽時，球迷等人自然不放過你。」

重整球壇秩序成為當下歐洲球壇難題，歐洲足協主席施非林表明：「這些球隊已回歸，我們可以既往不咎，重建合作。」這意味包括皇馬在內，原於歐超聯名單上的5支球隊，下周可續戰歐洲賽4強。《天空體育》稱，英超14隊對是否懲處Big 6有分歧，認為扣分等行為，只會傷害不涉事的球員及教練，意甲、西甲則曾威嚇踢走涉事球會。

英國或立法監管球圈

曼聯亦宣布執行副主席艾活禾特已提早請辭，年底離任，亦一度有傳艾里尼辭任祖雲達斯行政主席職務。英格蘭聯賽教練組織回應事件時，點出球會班主及管理層缺乏監管的問題：「足球未來發展需要維護正直、透明等價值，球會擁有人等要為此負責，球壇需要新的監管機構。」英國方面已傳立法設獨立監管機構。

歐洲足協在打擊歐超聯時，日前提出歐聯2024年改制抗衡，將增加比賽場次及球隊等。英國《泰晤士報》報道，12豪門因創辦歐超聯，退出歐洲球會協會後，該協會已轉移戰場，希望取消按過去歐戰表現，向大球會派發的參賽席位。