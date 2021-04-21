高比一剔牌18年合作告終 遺孀冀延續品牌緬懷亡夫

雲妮莎向《ESPN》確認，與一剔牌的合約於上周二屆滿。報道引述消息，雲妮莎一方不滿自高比去年1月遇空難身亡後，一剔牌仍限制產品出售數量，亦有指一剔牌沒提供終身合約，未與米高佐敦及勒邦占士看齊，令雲妮莎方面卻步。雲妮莎則向球迷派「定心丸」：「我原本希望與一剔牌合作一輩子，因為品牌代表了我丈夫的傳奇。我的願望是球迷能夠繼續穿上他的產品，以此方式懷念他。」雲妮莎確認，曼巴標誌及高比的簽名，由雲妮莎一方擁有，「劍鞘」標誌由雙方共同擁有。

上季有102名NBA球員穿高比球鞋作戰，冠絕聯盟，洛杉磯湖人後衛卡度維普爾及賀頓德加，昨穿着高比球鞋出戰猶他爵士，球隊以97：111主場落敗。二人賽後稱當務之急是在停售之前，多找幾雙球鞋「儲備」。

勇士凱旋 居里轟49分破高比成就

另外，「咖哩仔」史堤芬居里獨取49分，連續11場突破30分，打破與高比共同保持的紀錄，成為首名連續11場突破30分的33歲或以上球員，助金州勇士以107：96作客挫費城76人。侯斯頓火箭則作客以91：113負邁阿密熱火，火箭賽前證實後衛史達寧布朗受襲，臉部受傷，原因未明。