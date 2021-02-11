東瀛萬能俠 雙刀揚名MLB 創「九宮格」目標自省 大谷翔平新季問鼎最佳

MLB自1973年設立指定打擊的制度，此前48年有兩人同場又投又打，但皆因球隊填錯名而臨危受命。大谷翔平的情况不同，他在本月5日對芝加哥白襪時擔任正選投手，首局打出451呎全壘打，是近49年美聯分岸首名投手達此成就。可惜是他在第5局因隊友失誤連送3分，自己亦被剷傷退場，未能獲得勝投。這名日籍球星近期手指受傷，未站上投手丘，但上周對堪薩斯市皇家仍再破擊球球速紀錄。

大谷怪物級的表現，要由他就讀中四時說起，較他年長3年的學長菊池雄星（現西雅圖水手投手）當時在日職棒選秀，獲6隊指名首選。他因此參考書籍畫出一九宮格，正中為終極目標，箭嘴指向8個方向，寫上體格、球技等八大元素，每個元素再訂出具體要求，例如心理需臨危不亂，但也要保持對勝利的執著。其日職棒隊友曾說，他的生存都是圍繞棒球目標：「訓練以外就只有休息。」

細列自我要求 苦練成左右開弓

雖然大谷只獲北海道的球圈指名選上，仍在日職棒打響名堂，終在3年前赴美加盟天使，並成為當年最佳新秀。他近兩年因傷影響表現，今年才首次完整參加春訓，但已看到明顯變化。大谷自言會抽血試驗哪種食品對恢復更佳，傷癒後終可用更多下身帶動擊球，提升打擊率。大聯盟的分析文章稱，其直球旋轉速大幅提升逾一成。天使的老帥馬頓（Joe Maddon）認為大谷的自律，令他可繼續實踐二刀流：「我不會為大谷設定約章，他將是這一代其中一個最偉大的球員，我不需告訴他要做什麼，只需評估表現和調整而已。」

克服傷患表現再提升

大谷翔平昨日與北海道前隊友有原航平首次對陣，任第二打擊的大谷兩度面對有原的投球，最終一次跑壘失敗被觸殺，一次長打被外野手接殺。天使以4：6不敵作客的得州遊騎兵，不過在今日的第2戰，大谷將返回投手丘，與有原再較高下。