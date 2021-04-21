皇馬會長稱足球將死 信歐超聯得救

「需重燃年輕人興趣」

皮里斯說：「16至24歲的年輕人不再對足球感興趣，我們必須思考這問題。比賽低質，他們有其他娛樂平台，導致收視正在下降，足球必須改變。」他又稱，歐聯吸引力持續下降，未等到這賽事於2024/25年球季改革時，「我們全都死亡了」。

他續說：「我們（歐洲頂級球會）已損失50億歐元（約468億港元），皇馬這兩季虧蝕4億歐元（約37.4億港元），當只有電視播放收入而沒有其他財源時，解決方法就是增加比賽吸引力。歐超聯是挽救足球的方法，它不是富豪球會的聯賽。若能與UEFA達成協議，我們如期在8月展開賽事，否則可等1年。」他又稱歐超聯賺來的金錢，可惠及其他球會，「就像一座金字塔，錢會慢慢地往下流」。

批UEFA壟斷 促開放對話

據報UEFA有意禁止參加歐超聯球隊參加球會和國際級大賽，皮里斯認為皇馬、曼城和車路士不會被踢出歐聯，「UEFA是寡頭壟斷的，但也須保持透明度。他們形象不太好，必須開放對話，不是威脅」。

他亦稱仍未聯絡巴黎聖日耳門、拜仁慕尼黑和多蒙特商討加入歐超聯事宜，拜仁會長漢尼斯已表態不會加入。皇馬教練施丹沒評論事件，只說：「這是皇馬會長個人問題。」