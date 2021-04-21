約翰遜勢修例 阻Big 6涉足歐超聯 倡拒批簽證予新援 曼城車路士或「縮沙」

約翰遜認為歐洲超級聯賽的創立對球迷是壞消息，他說：「參賽的英超球會不單是享負盛名的國際品牌，歷史成就也源於他們的城鎮、城市和社區。他們應為當地球迷建立聯繫，保持現狀非常、非常重要……這是你們（球迷）的比賽，你可以放心，我會向這可笑的計劃直接拔紅。」身兼英格蘭足總會長的威廉王子，也擔憂慮歐超聯將「破壞我們所熱愛的比賽」。

李斯特城或成英超冠軍

約翰遜發言人昨證實，政府對Big 6參加有違反競爭的歐洲超級聯賽，絕不會坐視不理，並表示約翰遜已要求議會通過一項新法例，以確保英格蘭球隊不會參加歐超聯。報道亦指，數碼文化媒體及體育大臣杜永敦透露，政府將會對Big 6「自立門戶」的舉動採取強硬手段，包括取消這些球隊簽發外援工作證及加稅等措施。英國有球迷在民調表示，參賽的英超隊應被逐出聯賽，賽會與其餘14隊昨開會後批評歐超聯的成立，英媒稱若Big 6被取消聯賽資格，暫排第3的李斯特城或成冠軍。

另外，歐聯4強分子車路士和曼城雖已與歐超聯簽約23年，但疑暗示退出，其中一間球會高層告訴《天空體育》「這不是我們原本要簽署的」，並稱曼聯、祖雲達斯和皇家馬德里強迫他們加入，又稱曼聯和利物浦對他們「說謊」。

施非林勸Big 6回頭是岸

UEFA會長施非林亦向Big 6勸道：「英超班主犯下巨大錯誤。有人說這是貪婪，也有人說這是蔑視、傲慢或對英格蘭足球文化的無知，但這並不重要，改正你的錯誤，回頭是岸，恢復理智。」

有UEFA執委會成員稱，5支晉級歐聯或歐霸4強的球隊或被禁賽，意味巴黎聖日耳門（PSG）勢成為歐聯冠軍；歐霸則由羅馬決戰維拉利爾。PSG發表聲明支持UEFA，稱「任何沒有他們支持的提議，都不會對足球有幫助」；德國足總會長基拿也斥參加歐超聯的球隊行為自私，認為他們及其青年軍均應被禁賽。至於米蘭雙雄和祖雲均希望出戰歐超聯，同時續留意甲，而西甲賽會稱不會放棄皇馬、巴塞隆拿和馬德里體育會，事關他們相信歐超聯將胎死腹中。

對於摩根大通以35億歐元贊助歐超聯，據外電《彭博》報歐洲足協與總部設於倫敦的投資公司Centricus商討，集資60億歐元（約559億港元），支持設立新的歐洲賽事，以增加歐洲球會收入。

（歐超聯消息）