港辦單車國家盃 外隊須先檢測

國際單車聯盟今季改制，場地單車以3站國家盃取代世界盃，首屆賽事原定共3站，惟因疫情英國首站早前宣布取消，而在香港的次站，今終落實可於下月13至16日如期舉行。

泡泡形式 檢疫安排待落實

香港單車總會行政總監黃志如表示，賽事獲港府初步「開綠燈」，而參加國家盃的海外選手在出發前須取得陰性檢測結果，抵港後可豁免21日檢疫隔離，但細節仍待磋商，未來兩周是關鍵期，亦會視乎各個地區疫情風險，去決定外隊名單。他又透露：「賽事會採隔離泡泡形式，閉門舉行不設觀眾，而海外車手只可由專車來回酒店及將軍澳單車館，與外界隔絕。不過他們來港及比賽詳情會再與政府、國際單車聯會及參賽隊伍商討。」他又坦言希望賽事順利舉行，讓港隊可以在東京奧運前參與國際賽事。

距離東奧尚餘不足百日，今次賽事料成為港隊備戰東奧的重要前哨戰，其中目前留港訓練的李慧詩勢必參賽。至於多名港將目前正於內地出戰全國賽，梁嘉儒昨在首站男子1公里計時賽奪季軍，女子麥迪遜賽組合梁寶儀與楊倩玉，以及女子全能賽李思穎則分獲「梗頸四」。