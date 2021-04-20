愉園將帥罰停賽10場 涉性騷擾及性別歧視 教練鮑家耀或上訴

林衍廷及鮑家耀昨傍晚在愉園職員陪同下，前往足總在何文田的總部出席聆訊作供，離開時未有發言。投訴者女球證羅碧芝亦有出席。

足總紀律委員會昨晚公布判決，最終重罰林衍廷及鮑家耀各停賽10場，指林衍廷在紀律章程第四章第15.1項指控成立，即「以任何方式侮辱他人，使用攻擊性動作或言語，或違反公平競賽原則，或展示有違體育精神的行為」，將依國際足協紀律章則罰則處分；鮑家耀則違反紀律章程第四章第15.2.1項，「通過關於種族、膚色、語言、宗教或出身，利用輕蔑、歧視或詆毀之言語或行為侵犯某人或某群人之尊嚴」，並罰款3000元及禁進入賽事場地。

林衍廷勢提早收咧

愉園表示，接納足總對林衍廷的判決，但同時會就鮑家耀的判罰考慮上訴。愉園在港超第二循環餘下4仗，包括周六下午作客青衣運動場對晉峰，即使連同第三循環3仗，這名49歲教練及21歲港將已等同提早收咧。

另外，理文早前因愉園「欠保費風波」，拒絕參加菁英盃4強補賽，被判違反菁英盃章則第22.3項，在該盃賽已舉行第一場賽事後退出，指控成立輕判罰款3000港元。足總表示上述兩隊有權就判決上訴。

理文棄戰菁英盃獲輕判

愉園上月21日作客天水圍飛馬賽後，鮑家耀炮轟該仗主球證羅碧芝的體能未能跟上男子比賽節奏，稱「求足總唔好再派女球證來」；林衍廷被指說出涉性騷擾的言論，該仗賽後領紅牌。愉園事後發聲明代鮑家耀致歉，但羅碧芝同時去信足總投訴二人，亦曾有女足球員網上發聯署，要求懲署鮑家耀。愉園總監潘文迪曾承認林衍廷行為不當，會方將對他處分，但重申鮑家耀只是口快失言無意歧視，並去信足總就球證執法水準表達意見。