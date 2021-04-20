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2021年4月20日星期二
歐超聯另起爐灶捱批 12隊籌辦新賽事 歐協威脅禁賽
熱刺解僱摩連奴 上任僅17月 19年來首無冠離任
曼聯五連勝 格連活特平朗尼成就
皇馬悶和爭標危 施丹稱無極限促奮戰
艾歷臣建功保不敗 國米9分壓AC續居首
菲臘仔美職首督師 邁亞密出師不利
體壇快訊：拿高斯文暗示拒接掌拜仁
電視精選
愉園將帥罰停賽10場 涉性騷擾及性別歧視 教練鮑家耀或上訴
港辦單車國家盃 外隊須先檢測
艾迪比約絕殺 熱火破網返勝軌
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【明報專訊】（請看附圖）
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