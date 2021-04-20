體壇快訊：拿高斯文暗示拒接掌拜仁

阿積士20次稱霸荷蘭盃

阿積士昨晨在荷蘭盃決賽，藉中場賴恩格雲貝治及大衛拿尼斯，先後於23和90分鐘建功，以2：1挫有鋒將奧賓達在30分鐘一度扳平的維迪斯，第20次封王。此外，為燕豪芬在荷甲上陣528次入308球的前鋒雲達古頓逝世，享年74歲，他在1966至77年間曾代表荷蘭隊出賽22次入7球，卻從沒出席國際大賽。

中超開鑼演廣州打吡

新一季中超開鑼，共有16支球隊角逐冠軍。今晚先同時間上演兩場比賽，分別是廣州隊主場對鄰會廣州城的打吡戰，以及重慶兩江競技迎戰山東泰山。周三至周五3天也將各舉行兩場比賽。

費達拿下月出戰法網

網壇「瑞士天王」費達拿昨透過個人社交網宣布，落實出戰下月24日展開的法國網球公開賽，將是這名39歲名將自去年澳洲網球公開賽後，逾1年來首戰大滿貫。他去年戰畢該項賽事後，曾兩次接受膝部手術，至上月才於多哈公開賽復出。

奧蘇利雲羅拔臣世界賽晉級

世界桌球錦標賽首圈，「火箭」奧蘇利雲昨以局數10：4擊敗首獲次參加正賽的英籍同胞哉斯過關。而澳洲籍名將羅拔臣則以局數10：3輕取中國的梁文博晉級。至於另一中國球手顏丙濤則以局數10：6挫英籍球手高特晉級。