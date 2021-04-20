熱刺解僱摩連奴 上任僅17月 19年來首無冠離任

摩連奴於2019年11月，接替普捷天奴成為熱刺領隊，惟執教球隊成績平平之餘，亦再次與球員發生摩擦，其中與昔日普帥愛將迪利阿里的不和事件更成為熱話，亦令這名25歲英格蘭國腳在他麾下幾近投閒置散。至於以借將身分由皇家馬德里重返母會熱刺的加里夫巴利，同樣被指與摩帥不咬弦，今季各項賽事僅獲15場正選。

傳長約誘拿高斯文繼任

雖然摩連奴今季帶領熱刺殺入下周日舉行的聯賽盃決賽，但早前在歐霸16強爆冷被薩格勒布戴拿模淘汰，加上英超近3輪不勝跌至第7位，終令他帥位不保。會方在聲明中感謝對方在球隊最具挑戰性的時期與球隊並肩，並肯定對方作出的貢獻。而陣中隊長哈利卡尼亦在社交網撰文，感謝並祝福對方有美好前程。

由於摩連奴及其助教一併被解僱，熱刺亦公布青年軍教頭賴恩美臣將暫代領軍。據《每日郵報》的消息指，會方欲斟德甲球會RB萊比錫的33歲少帥拿高斯文擔任繼任人，並有意開出長約吸引對方加盟。

李城52年首闖英足盃決賽

另外，李斯特城昨晨於足總盃4強，憑前鋒伊恩拿祖於55分鐘一箭定江山，以1：0小勝「聖人」修咸頓，是球隊自1969年以來首闖這項賽事決賽，將與車路士爭冠。