歐超聯另起爐灶捱批 12隊籌辦新賽事 歐協威脅禁賽

12間歐洲頂級球會在聲明中指出：「AC米蘭、阿仙奴、馬德里體育會、車路士、巴塞隆拿、國際米蘭、祖雲達斯、利物浦、曼城、曼聯、皇家馬德里和熱刺一起合作，亦同為創辦球會。」聲明又稱首季賽事將有20隊參賽（賽制見表），賽會將先邀請另外3間球會參加。據報這15間球會將可永久獲得參賽權，並可即時瓜分35億歐元（約327億港元）。

皇馬主席皮里斯稱應球迷訴求

歐超聯兼皇家馬德里會長皮里斯強調：「足球是全球最受支持的運動，球迷多達逾40億。作為大球會，我們有責任回應球迷的訴求。」但擔任歐超聯副會長的祖雲達斯安德列艾里尼態度有點模稜兩可，稱「無法保證賽事最終會成功啟動，也無法預測項目的確切時間」。艾里尼早前已辭去歐洲足球聯盟主席的職務。

UEFA極力反對這次自立門戶事件，聲言會與各國足總合力阻止，又威脅禁止參賽球隊的球員參戰歐聯、歐霸、歐洲國家盃，甚至世界盃等大賽，更稱「我們將考慮所有可以採取的措施，在所有層面，包括司法和體育方面，以防止事情發生」，而UEFA會長施非林則指「我們一致反對這個毫無意義的計劃」。雖然國際足協（FIFA）其後亦發聲明稱「不贊成」，但也敦促「為了比賽的利益，宜冷靜、建設性和平衡的對話」。

多蒙特總監：與拜仁不參加

英國首相約翰遜亦說：「這計劃嚴重傷害足球，將打擊本土賽事的核心，令全國球迷憂心，所有可能參賽的球會，必須回應球迷和社會的質疑。」法甲暫未有球隊成為歐超聯一員，總統馬克龍對此表達歡迎和欣賞，事關他認為「事件威脅到團結的原則和體育價值」。意大利總理德拉吉亦表示，政府將支持歐洲足協的決定。此外，多蒙特主席華斯基稱，與拜仁慕尼黑拒絕加入歐超聯，但RB萊比錫則未表態。

歐聯3年後增至36隊無分組賽

另外，UEFA宣布歐聯改制方案通過，由2024/25年球季起，由現在32隊擴至36隊，取消分組賽。新賽制首階段按分檔抽籤進行，每隊參加主、客各5場比賽，前8可晉16強，第9名後16支球隊踢附加賽，決出另外8個16強席位。

至於多出4個參加名額，其一名額分配給歐洲賽積分排名第5的國家聯賽殿軍。其餘3個名額將根據過去5季歐洲賽成績決定。