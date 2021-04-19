港飛魚本土賽破6紀錄 慢東奧門檻不足1秒 18歲卓銘浩勢寫歷史

3項自由泳達奧運B標 文憑試後劍指A標

港隊已入圍東奧3項個人賽及2項接力賽，昨在香港體育學院閉門爭達標。卓銘浩於男子400米自由泳游出3分50.53秒，將自己保持兩年的香港紀錄推前2.52秒，轉戰200米自由泳再以1分47.97秒率先觸池，較上月快0.49秒，續追1分47.02秒的東奧A標。距離達標「死線」尚餘兩個多月，他稱：「順其自然，不想太大壓力，錯過今屆仍有下一屆。」

他已達200、400及800米自由泳B標，劍指A標直入奧運，爭取成為男隊第一人。本港尚有3項東奧達標賽，但卓銘浩稱近日身心俱疲，計劃避戰3周後的比賽，下月底參與長池錦標賽次回合。這名中六生將在下月19歲生日當天完成文憑試，再全情投入爭取東奧入場券。

何詩蓓刷新兩紀錄 200自進佔世界第12快

將連續兩屆征奧的星將何詩蓓，亦改寫兩項自己保持的香港紀錄。她在200米自由泳做出1分54.89秒，屬世界歷來第12快，較日本隊名將池江璃花子的亞洲紀錄僅慢0.04秒。中國隊泳手楊浚瑄上月在中國爭霸賽游出1分54.70秒，但因非國際泳聯賽事，未獲認可為亞洲紀錄。何詩蓓亦將50米自由泳香港紀錄推前至24.83秒，距東奧A標只慢0.06秒。

男將何甄陶在50米自由泳做出22.34秒，打破已故港將杜敬謙保持的香港紀錄，他早於2019年世大運做出更快的22.18秒B標。而劉紹宇在男子200米背泳以2分05.07秒，改寫方力申保持21年的港績。