費歷克公開季後辭職意向 拜仁斥漠視承諾

費歷克領軍在德甲取勝後，表示早於上周歐聯出局，已向球會表示將在季後離隊，紐亞等主力在更衣室已知悉此事，感激對方的貢獻，認為早於傳媒得知事件，是教練對球員的尊重。

不過，拜仁發聲明批評這名主帥，表示雙方早前會面達共識，會待完成周六鬥緬恩斯一仗後，確保德甲衛冕機會，才再談帥位安排。球會在聲明中寫道：「未來3仗對球會非常重要，我們有共識不想影響球隊專注力，但他突然公開表示希望終止合約，球會不認同這做法，亦只會在戰罷緬恩斯後，才再與他談判。」

56歲的費歷克在2019年12月「坐正」主帥，領拜仁上季橫掃歐聯、德甲等4冠，去年4月續約至2023年6月。據報他因轉會政策與高層不和，決意在季後頂替將離隊的德國隊主帥路維，拜仁主帥一職或由RB萊比錫少帥拿高斯文頂替。

多蒙特大勝不來梅升第5

至於多蒙特昨迎戰雲達不來梅，先憑18歲新星基奧雲尼雷拿扳平，馬高列奧斯其後博得12碼，由艾寧夏蘭特操刀中鵠，後者4分鐘後再於禁區建功，半場反超前3：1，至末段再有後衛曉姆斯「埋齋」，大勝4：1取聯賽兩連勝，升上第5，落後第4的法蘭克福4分。