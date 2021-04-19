曼城負車仔 爭四冠夢碎 哥帥否認8將輪換不尊重英足盃

迪布尼傷足踝退下火線

料無緣英聯盃決鬥熱刺

車路士此役陣容與上場歐聯8強次回合負波圖有3個調動，結果由復出的前鋒迪姆華拿在55分鐘助攻復任正選的薛耶治奠勝，令曼城敗走溫布萊。哥迪奧拿在執教生涯六碰敵帥杜曹首嘗敗績，他談及於48分鐘傷出的迪布尼：「他感到痛楚，軍醫告訴我情况不太好。」料迪布尼將無緣周三於英超作客阿士東維拉，下周日聯賽盃決戰熱刺也很有機會缺陣。

哥帥又稱與上仗相比有8個調動，並非並不尊重足總盃：「難道你認為史達寧、費倫托利斯及加比爾捷西斯不值得擔正？已來到球季末段，你不能說輸波因陣容決定差，這論點很糟糕。」他又反問若曼城不在意比賽，這些年便無法接連晉身各項盃賽4強。

杜曹說：「當你與哥迪奧拿交手，就是與歐洲頂級足球力量交鋒，我們的目標是在90分鐘內與他拉近實力距離。車路士球員勇氣可嘉，我為他們感到非常自豪。」華拿則沒介意近兩個月「食白果」，稱「只要能協助球隊就行了」。他今季各項賽事入10球和有8次助攻。